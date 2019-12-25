На памятниках культуры Выборга появятся QR-коды

Планируется разместить 150 QR-кодов на городских достопримечательностях.

10 декабря состоялось состоялось заседание совета по топонимике Выборгского района. Вел совещание председатель Совета, заместитель главы районной администрации Андрей Голобородько.

Как сообщила пресс-служба районной администрации, участники заседания рассмотрели вопрос о присвоении наименований территориям в муниципальных образованиях Выборгского района. Так, на картах городских и сельских поселений скоро появятся Березовый, Клеверный, Сиреневый, Речной и Счастливый проезды, Веселая, Дружная и Волшебная улицы, Бобровый тупик.

Члены общественного совета одобрили установку на доме № 22 по пр. Ленина в Выборге мемориальной доски участнику Великой Отечественной войны, почетному гражданину Выборгского района Александру Саенко. В этом доме А.С. Саенко проживал с 1965 по 2011 год.

По словам помощника главы районной администрации Олега Лиховидова, в рамках реализации приоритетного проекта Ленинградской области по созданию города-музея на территории Выборга размещаются QR-коды на памятниках истории и культуры, городских достопримечательностях. Просканировав код, любой желающий получит всю информацию об объекте.

Отметим, что средства на создание 150 информативных QR-кодов выделяет правительство Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге появится кванториум.

Фото: администрация МО "Выборгский район"