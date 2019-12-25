В Выборге появится кванториум

Технопарк начнет работу уже в 2021 году на базе средней общеобразовательной школы №10.

Ленинградская область получила субсидии на 2021-2023 годы для создания технопарков. "Кванториумы" будут созданы на базах школ в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".

В 2021 году технопарк появится в средней общеобразовательной школе №10 в Выборге, в 2022 году – в Гатчинской средней общеобразовательной школе, а в 2023 году – в Муринской средней общеобразовательной школе №3. Они станут структурными подразделениями образовательных организаций. На создание каждого технопарка из федерального бюджета будет направлено порядка 20 млн рублей.

Школьные кабинеты физики, математики, химии, информатики и биологии будут дополнительно оснащены оборудованием. Также будет расширена школьная программа по инженерным направлениям.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге заменяют ограждения и устанавливают светофоры.

Фото: администрация МО "Выборгский район"