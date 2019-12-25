В Выборге заменяют ограждения и устанавливают светофоры

Работы выполняются в рамках муниципальной программы по развитию автомобильных дорог.

В Выборге продолжаются работы по созданию условий безопасного движения вблизи школ и детских садов, ограничению скоростного режима, установке светофорных постов типа Т-7, повышению уровня безопасности пешеходных переходов.

Как сообщила пресс-служба районной администрации, в настоящее время проводится замена ветхих и поврежденных участков. Пешеходные ограждения заменены на ул. Гагарина, ул. Приморской, на Ленинградском шоссе и других участках, где секции были повреждены.

Пешеходные ограждения устанавливаются вблизи детских учреждений на нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходах (по 50 метров в каждую сторону от перехода).

Все мероприятия по организации безопасности дорожного движения в пределах города Выборга выполняются в рамках муниципальной программы по развитию автомобильных дорог.

Также предусмотрены мероприятия по установке искусственных дорожных неровностей, замене и установке новых старых дорожных знаков, организации барьеров между тротуарами и проезжей частью.

Отметим, что в рамках данной программы в 2019 – 2020 годах была проведена модернизация 26 светофорных постов в городе Выборге. Старые ламповые светофоры заменены на светодиодные.

Ранее мы сообщили о том, что Ильдар Гилязов оценил работу системы "Безопасный город".

Фото: ivbg.ru