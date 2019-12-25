Ильдар Гилязов оценил работу системы «Безопасный город»

Глава районной администрации отметил, что необходимо установить видеонаблюдение в старом городе и Южном микрорайоне, а также подготовить план развития системы на ближайшие несколько лет.

3 декабря глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов посетил Городской информационный центр. Руководитель ГИЦ Анатолий Смольянинов рассказал о работе системы "Безопасный город".

Так, в системе в настоящее время работает 137 камер наружного наблюдения. Камеры могут менять угол обзора и значительно приближать изображение.

В этом году установили 7 камер наружного наблюдения: в сквере Победы, на пересечении Набережной 40-летия ВЛКСМ и Ленинградского пр., на улице Кривоносова (у входа в клуб "Премиум"). Новый пункт связи с полицией "Гражданин-полиция" установлен на выходе из парка Ленина на Рыночную площадь.

Кроме того, модернизированы серверы системы безопасности, а срок хранения видео материалов увеличился в 7 раз. Есть в системе "Безопасный город" камеры со звуковым сопровождением. Они установлены на объектах, где не должны находиться люди.

Ильдар Гилязов отметил, что администрация Выборгского района будет и впредь содействовать развитию системы "Безопасный город". В первую очередь необходимо установить видеонаблюдение в старом городе, а также Южном микрорайоне. Также глава администарции поручил проанализировать потребности ГИЦ и возможности местного бюджета, а также продумать дальнейшие меры усиления безопасности и подготовить план развития на несколько лет.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборгcком районе появилась подробная цифровая карта каждого поселения.

Фото: Piter.TV