В Выборгcком районе появилась подробная цифровая карта каждого поселения

Как отмечают разработчики, подобного проекта, включающего комплексные базы данных по различным информационным секторам, на территории Ленинградской области еще нет.

3 декабря глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов встретился с директором МБУ "Городской информационный центр" Анатолием Смольяниновым. Ильдар Гилязов познакомился с тем, как в Выборге применяют современные информационно-коммуникационные технологии.

В Выборге действует универсальная геоинформационная система "Панорама". Она объединяет информацию всех муниципальных образований. Как отмечают разработчики, подобного проекта, включающего комплексные базы данных по различным информационным секторам, на территории Ленинградской области еще нет.

"Панорама" работает и на компьютерах, и на смартфонах из любой точки мира и открывает мобильный доступ к данным о земельных участках, объектах кадастровой собственности, геонимам, адресам, автотранспортной инфраструктуре, объектах благоустройства, природоохранных зонах, контейнерных площадках, памятниках архитектуры, реестрах воинских захоронений и пр. "Панорама" – это подробная цифровая карта каждого поселения Выборгского района.

Директор муниципального бюджетного учреждения "ГИЦ" Анатолий Смольянинов пояснил, что в настоящее время современные тенденции предъявляют более высокие требования к формированию геоинформационных данных и работы с ними. Средством решения данной задачи является привязка данных к цифровой карте путем создания геоинформационной системы.

Ранее мы написали о том, что в Выборгском районе идет подготовка к переписи населения.

Фото: Piter.TV