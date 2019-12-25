В Выборгском районе идет подготовка к переписи населения

В данный момент активно подбирают переписные участки и переписной персонал.

Сегодня состоялось совещание глав администраций городских и сельских поселений. Одним из главных вопросов повестки стала подготовка к проведению Всероссийской переписи населения в Выборгском районе.

Так, полным ходом идут мероприятия по обеспечению проведения переписи. В частности, продолжается подбор помещений. В районе помещения полностью подобраны, а в Выборге осталось подобрать еще 17 помещений.

По итогам текущего года можно сказать, что продолжается работа по устранению недостатков в обеспечении проведения переписи. В 6-ти поселениях района недостатки устранены. В Каменногорском, Светогорском, Селезневском, Советском поселениях установлено 302 аншлага на многоквартирных домах. В Гончаровском – 20. В Первомайском поселении установлены аншлаги на 200 домах в частном секторе. Ирина Кузьмина, начальник отдела государственной статистики г.Выборга.

По словам Ирины Кузьминой, нужно активизировать работу по подбору переписного персонала. В целом по Выборгскому району нужно принять 544 человек. На 1 декабря подобраны 404 человека.

Ранее мы сообщили о том, что проект решения о бюджете Выборгского района утвержден в первом чтении.

Фото: Piter.TV