Проект решения о бюджете Выборгского района утвержден в первом чтении

Основные характеристики местного бюджета на 2021 год: прогнозируемый общий объем доходов - 5 347 135,7 тысяч рублей; расходов – 5 297 135,7 тысяч рублей; профицит – 50 000 тысяч рублей.

Сегодня на районном совете депутатов состоялось первое чтение проекта бюджета МО "Выборсгкий район" на 2021 год. На совете присутствовал глава районной администрации Ильдар Гилязов. Вел заседание глава района Дмитрий Никулин.

По словам председателя комитета финансов Константина Паничева, прогнозируемая сумма налоговых доходов на 2021 год составляет 1 755 716,8 тысяч рублей, 2022 год - 1 807 998,3 тысяч рублей, 2023 год - 1 849 150,6 тысяч рублей. Основные источники поступлений: налог на доходы физических лиц (67%) и налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (30%).

"С 1 января 2021 года отменяется налог на вмененный доход. В связи с этим ожидается, что часть налогоплательщиков перейдет на упрощенную систему налогообложения. Поэтому по данному разделу планируются дополнительные получения доходов в местный бюджет",

- сообщил Константин Паничев.

В прогнозе неналоговых доходов: 2021 год - 298 010,2 тысяч рублей; 2022 год - 294 363,2 тысяч рублей; 2023 год - 296 693,8 тыс. рублей. Большая часть прогнозируемых поступлений по данному виду доходов - от арендной платы за землю (59%) и платы за негативное воздействие на окружающую среду (21%).

Бюджет продолжает сохранять свою социальную направленность. Большая часть расходов - 75,2% выделяется на реализацию программы "Современное образование в Выборгском районе Ленинградской области". Также бюджетные средства направляются на обеспечение муниципальных программ "Развитие физической культуры и спорта в Выборгском районе Ленинградской области", "Развитие культуры в Выборгском районе", "Безопасность Выборгского района Ленинградской области", "Развитие сельского хозяйства Выборгского района Ленинградской области" и др.

В структуре местного бюджета запланированы средства в резервный фонд администрации муниципального образования на финансирование непредвиденных расходов. В частности, на проведение аварийно-восстановительных работ и мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других аварийных и чрезвычайных ситуаций. Так, в 2021 году эта сумма составит 158 900 тыс. рублей.

Основные характеристики местного бюджета на 2021 год: прогнозируемый общий объем доходов - 5 347 135,7 тыс. рублей; расходов – 5 297 135,7 тыс. рублей; профицит – 50 000 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том ,что Ильдар Гилязов наметил мероприятия по реализации проекта "Выборг – город - музей".

Фото: Piter.TV