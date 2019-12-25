Ильдар Гилязов наметил мероприятия по реализации проекта «Выборг – город - музей»

Создание города-музея на территории исторического поселения федерального значения Выборга является приоритетным проектом Ленинградской области.

Сегодня в Выборге прошло онлайн-совещание с правительством Ленобласти. Участники заседания обсудили ход реализации проекта "Выборг – город музей".

Куратором проекта назначен заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель областного комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. Руководителем проекта назначен глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов. Также участниками совещания стали председатель областного комитета по ЖКХ Александр Тимков, руководители выборгских музеев, помощник главы администрации Выборгского района Олег Лиховидов.

На сегодняшний день реализован первый этап проекта. Утверждены границы города-музея, сформирована концептуальная схема объектов, проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий, начались работы по благоустройству дворов и капремонту домов.

Также разработан комплексный план мероприятий на 2020-2024 годы, направленный на создание привлекательного облика территории Выборга. Проведен конкурс на разработку научной и проектной документации по созданию культурно-туристического центра на территории квартала Сета Солберга в городе-музее. Разработаны программы повышения разнообразия предлагаемых туристических продуктов, событийных мероприятий, которые станут одинаково интересны для жителей и гостей города. Создан единый информационно-туристический ресурс "Vizit Vyborg". Внедрена разработанная Минкультуры России платформа для создания интерактивных гидов с технологией дополненной реальности. Разработаны схемы организации туристических веломаршрутов, водного туризма, адаптации существующих пешеходных маршрутов. Установлены QR –коды на информационных щитах вдоль велодорожки на Батарейной горе.

По итогам совещания региональным куратором проекта поручено внести изменения в Паспорт проекта, учесть максимальные пожелания для того, чтобы совместно с регионом начать мероприятия по участию в госпрограммах федерального и регионального уровня. Программа рассчитана на период до 2030 года.

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Фото: Piter.TV