Строительство путепровода в Лазаревке обсудили на публичных слушаниях

Администрация Выборгского района готовится к строительству важного инфраструктурного объекта.

Идет подготовка к строительству путепровода в Промышленном микрорайоне Выборга. Сегодня, 30 ноября, в здании Совета депутатов на Крепостной, 35 прошли публичные слушания. Об этом сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.

Напомним, что речь идет о путепроводе в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогу Санкт-Петербург – Бусловская. Собравшихся ознакомили с проектом работ, все желающие смогли задать интересующие их вопросы.

Необходимость строительства путепровода вызвана потребностью обеспечить связь с промзоной и автомобильной дорогой общего пользования федерального значения А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндией. Автомобильный виадук позволит транспортным средствам без длительных простоев на железнодорожном переезде осуществлять движение в Промышленном микрорайоне Выборга.

Проект разработан в целях обеспечения комплексного развития территории МО "Город Выборг". При строительстве путепровода предусмотрено переустройство сетей ОАО "РЖД", сетей газоснабжения, сетей электроснабжения, связи, водоснабжения и канализации.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район"