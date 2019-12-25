В Доме Басевича вновь произошел пожар

Площадь возгорания была небольшой — 1 кв. метр.

Днем 1-го июня в Доме Басевича на Большой Пушкарской улице произошел очередной пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №7 поступило в 15:13. В 15:40 возгорание ликвидировали. На четвертом этаже загорелся мусор на площади 1 кв. метр.

Сведения о пострадавших не поступали. Для тушения огня привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Напомним, в прошлый раз, 18 мая, пожар в Доме Басевича был масштабным. Огонь охватил 200 "квадратов".

Фото: Telegram / Протестный Петербург