Пожар в Доме Басевича удалось локализовать

В 20:11 пожар удалось локализовать, а в 20:27 спасатели работали по первому номеру.

В Петроградском районе пожар в Доме Басевича на Большой Пушкарской улице, 7 к 20:11 удалось локализовать. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу вечером 18 мая.

Вечером в 17:54 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в Доме Басевича - доходный дом №7 на Большой Пушкарской улице, 7. Огонь вспыхнул в здании КРД, в котором происходило горение обстановки общей площадью 200 квадратных метров. Чуть позже, в 18:48 ранг пожара был повышен до 1-БИС. Через некоторое время, в 20:11 пожар удалось локализовать, а в 20:27 спасатели работали по первому номеру.

К ликвидации пожара привлечены семь единиц техники и 32 человека личного состава. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Петроградском районе перекрыта Большая Пушкарская улица.

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