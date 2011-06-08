В Петроградском районе перекрыта Большая Пушкарская улица

Улицу перекрыли в связи с пожаром в Доме Басевича, который произошёл около шести вечера во вторник, 18 мая.

Вечером 18 мая в Петроградском районе Петербурга перекрыли Большую Пушкарскую улицу. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте.

Улицу перекрыли в связи с пожаром в Доме Басевича, который произошёл около шести вечера во вторник, 18 мая. Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило около шести часов вечера. Оказалось, что возгорание произошло на четвёртом этаже, позже очаг возгорания удалось ликвидировать. Однако сотрудники спасательных служб обнаружили ещё два. Огонь также распространяется на пятый этаж.

К ликвидации пожара привлечены шесть единиц техники и 32 человека личного состава. На данный момент на месте происшествия работают спасательные службы, а также бригада скорой помощи. Информация о пострадавших не поступала.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб