Что произошло в Петербурге 18 января: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 18 января.

Что произошло в Петербурге во вторник, 18 января? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

На Васильевском острове открыли мемориал "Линия жизни"

Временный мемориал, открытый в День прорыва блокады Ленинграда местными активистами, расположился у Дома Бремме, известного как "витаминная аптека". Жители острова заполнили стенд фотографиями своих родственниках, живших здесь в Великую Отечественную войну. Более 60 снимков подписаны краткими рассказами о людях.

Вице-губернатор Пикалев осудил Шнурова за клип про замусоренный Петербург.

Валерий Пикалев сделал это в ходе пресс-конференции, посвященной мусорной реформе. Чиновнику не понравилось то, как группа "Ленинград" изобразила плохую уборку в городе, и то, что Шнуров упомянул губернатора Беглова в клипе. Пикалев заявил, что не перешел бы на личности и не опускался до примитивного хайпа.

Между тем, власти города пообещали решить мусорные и уборочные проблемы в Петербурге до конца января, а жители города уже потребовали отставки Беглова.

Прокуратура Петербурга проверяет семью, в которой умерла восьмимесячная девочка.

Малышка умерла в квартире на проспекте Энергетиков, труп увидел дедушка ребенка. Как выяснилось, мать малышки злоупотребляла алкоголем, семья неблагополучная. По имеющейся информации, девочка умерла после тупой травмы головы, полученной при падении на пол – ребенка уронила сама мать, но не придала этому значения. Мать задержана.

На проспекте Космонавтов машина сбила шестиклассника.

Мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет, школьника не пропустила "Тойота" с 35-летним водителем за рулем. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с различными травмами.

В автосервисе на Потапова пьяная пара с ребенком устроила разборки.

Известно, что отец семейства пригнал свой "Ниссан" на диагностику. Специалисты позвонили мужчине с новостью о том, что машине необходимо менять форсунки, но клиент отказался от ремонта и пообещал просто забрать автомобиль. Однако в сервис он вернулся с разъяренной женой и маленьким ребенком. Женщина угрожала механикам и кричала, мужчина показал нож. На место вызвали полицию.

У "Водоканала" сменился руководитель.

Александр Данилов руководил предприятием с 2019 года, а работал на нем с 1985 года. Теперь главой предприятия будет Сергей Волков, бывший замгендиректора. Волков вступит на новую должность с 21 января.

Коллаж: Piter.TV

Видео: прокуратура Санкт-Петербурга; ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург