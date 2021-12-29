На Васильевском острове открыли мемориал "Линия жизни"

До 27 января василеостровцы могут принести фото своих родственников.

У Дома Бремме на Васильевском острове открылся временный мемориал "Линия жизни". Его организовали участники соседского сообщества "От Стрелки до Гавани".

Жители района предоставили фотографию и информацию о своих родственниках — жителях Васильевского острова периода Великой Отечественной войны. Их портреты поместили на стенды, которые теперь стоят между домами №41 и №42 на 12-й линии В.О.

В общей сложности на собранных табличках — больше 60 имен и судеб. Присылать фото своих родственником можно до 27 января на электронную почту liniyapamyati@gmail.com.

Мемориал 18 января, в День прорыва блокады Ленинграда, открыли активисты Васильевского острова Дмитрий Мантуров и Ксения Острякова. Также присутствовали учащиеся школы №23. Организаторы объяснили, почему выбрали именно это место для установки стендов: в последние годы особняк стал местом народной памяти о блокаде. На протяжении 80 лет в Доме Бремме была "витаминная аптека".

На ночь стенды будут убирать.

Видео и фото: Piter.TV