Матвиенко поздравила Петербург с Днем прорыва блокады Ленинграда

Сенатор напомнила, что сегодня "мы чтим подвиг тех, кто сражался, не жалея своей жизни, и отстоял Ленинград".

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила обращение к петербуржцам в связи с Днем прорыва блокады Ленинграда. Письмо на имя губернатора Александра Беглова опубликовали на сайте Смольного.

Матвиенко напомнила, что в 2021 году исполняется 78 лет со дня этого события. День прорыва блокады, по ее словам, навсегда вошел в историю России как пример беззаветной любви к Отчизне, великой стойкости, самопожертвования и патриотизма ленинградцев.

Затем глава СФ процитировала строки из "Февральского дневника" Ольги Берггольц.

Уже страданьям нашим не найти ни меры, ни названья, ни сравненья. Но мы в конце тернистого пути и знаем — близок день освобожденья....

Валентина Матвиенко пожелала петербуржцам мира, счастья и всего самого доброго.

Также горожан поздравили губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Фото: council.gov.ru