Матвиенко поздравила Петербург с Днем прорыва блокады Ленинграда

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила обращение к петербуржцам в связи с Днем прорыва блокады Ленинграда. Письмо на имя губернатора Александра Беглова опубликовали на сайте Смольного.
Матвиенко напомнила, что в 2021 году исполняется 78 лет со дня этого события. День прорыва блокады, по ее словам, навсегда вошел в историю России как пример беззаветной любви к Отчизне, великой стойкости, самопожертвования и патриотизма ленинградцев.
Затем глава СФ процитировала строки из "Февральского дневника" Ольги Берггольц.
Уже страданьям нашим не найти
ни меры, ни названья, ни сравненья.
Но мы в конце тернистого пути
и знаем — близок день освобожденья....
Валентина Матвиенко пожелала петербуржцам мира, счастья и всего самого доброго.
Также горожан поздравили губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.
Фото: council.gov.ru
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