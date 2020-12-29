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Матвиенко поздравила Петербург с Днем прорыва блокады Ленинграда
Сегодня, 9:04
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Матвиенко поздравила Петербург с Днем прорыва блокады Ленинграда

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Сенатор напомнила, что сегодня "мы чтим подвиг тех, кто сражался, не жалея своей жизни, и отстоял Ленинград".

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила обращение к петербуржцам в связи с Днем прорыва блокады Ленинграда. Письмо на имя губернатора Александра Беглова опубликовали на сайте Смольного.

Матвиенко напомнила, что в 2021 году исполняется 78 лет со дня этого события. День прорыва блокады, по ее словам, навсегда вошел в историю России как пример беззаветной любви к Отчизне, великой стойкости, самопожертвования и патриотизма ленинградцев. 

Затем глава СФ процитировала строки из "Февральского дневника" Ольги Берггольц. 

Уже страданьям нашим не найти

ни меры, ни названья, ни сравненья.

Но мы в конце тернистого пути

и знаем — близок день освобожденья....

Валентина Матвиенко пожелала петербуржцам мира, счастья и всего самого доброго. 

Также горожан поздравили губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров. 

Фото: council.gov.ru

Теги: 18 января 1943 года, валентина матвиенко, день прорыва блокады
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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