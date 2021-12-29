На Космонавтов сбили шестиклассника, переходившего дорогу на красный сигнал

Ребенок с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу.

На Космонавтов под колеса легковушки попал школьник, переходивший дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом стало известно Piter.tv.

Toyota RAV4 под управлением 35-летнего мужчины наехала на шестиклассника, который в зоне регулируемого пешеходного перехода переходил дорогу по запрещающему красному сигналу светофора.

Ребенок с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу.

Водитель к административной ответственности в 2021-2022 годах за нарушение ПДД не привлекался.

На прошлой неделе в результате ДТП с троллейбусом на Московском проспекте 16-летняя девушка получила разрыв селезенки и перелом ребер.

Фото: Piter.tv