В результате ДТП с троллейбусом на Московском проспекте 16-летняя девушка получили разрыв селезенки и перелом ребер

Она в тяжелом состоянии помещена в реанимационное отделение.

В ДТП с троллейбусом, которое произошло 13 января на Московском проспекте, серьезно пострадала 16-летняя пассажирка легковушки. Об этом стало известно Piter.tv.

В четверг, 13 января, в 20:40 на пересечении Московского проспекта и Кузнецовской улицы, водитель троллейбуса на регулируемом перекрестке (сигнал светофора устанавливается) при повороте налево совершила столкновение с двигающаяся во встречном направлении (сигнал светофора устанавливается) Toyota Corolla под управлением 26-летнего водителя.

В результате ДТП 16-летняя пассажирка Toyota Corolla была госпитализирована в больницу. У нее диагностировали гематому печени, разрыв селезенки, перелом ребер, ушиб легких. Она в тяжелом состоянии помещена в реанимационное отделение.

Водитель Toyota Corolla к административной ответственности за нарушения ПДД в 2021 году привлекался 11 раз. Водитель троллейбуса к административной ответственности за нарушения ПДД в 2021 году не привлекалась.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Артём Иванов)