Три человека пострадали в ДТП с троллейбусом на Московском проспекте

В обстоятельствах ДТП разбирается полиция.

Вечером 13 января на пересечении Московского проспекта и Кузнецовской улицы столкнулись троллейбус и легковушка. Как сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс", легковой автомобиль въехал в правый борт троллейбуса.

В общественном транспорте пострадала пассажирка, в легковушки пострадавшими оказались водитель и его 16-летний пассажир.

В обстоятельствах ДТП разбирается полиция.

Накануне в аварии на трассе А-114 в Ленобласти погибли два человека.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Артём Иванов)