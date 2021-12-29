В аварии на трассе А-114 в Ленобласти погибли два человека

Еще четыре человека получили травмы.

Движение на федеральной дороге А-114 перекрыто из-за смертельного ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На 350 км федеральной дороги А-114 (Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 "Кола") в Бокситогорском районе перекрыто движение в связи с аварией. По предварительной информации, в 15:20 произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате погибло два человека, четыре человека получили травмы.

На месте находятся ГИБДД, скорая помощь, МЧС, сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

В декабре у поселка Ульяновка произошло смертельное ДТП с участием четырех легковушек и большегруза.

Фото: Piter.tv