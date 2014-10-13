У поселка Ульяновка произошло смертельное ДТП с участием четырех легковушек и большегруза

Там столкнулись сразу пять легковых и грузовых автомобилей марок Opel Vectra, Dodge Caliber, Lada Largus, Daewoo Nexia и Мan.

Утром 22 декабря на федеральной трассе "Санкт-Петербургское южное полукольцо" произошла смертельная авария с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба Ленобласти.

ДТП произошло около посёлка Ульяновка. Там столкнулись сразу пять легковых и грузовых автомобилей марок Opel Vectra, Dodge Caliber, Lada Largus, Daewoo Nexia и Мan.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Dodge и пассажир автомобиля Opel, водитель Opel погиб.

Спасатели оказали помощь пострадавшим, а также деблокировали погибшего и передали тело сотрудникам полиции.

Накануне на "Нарве" легковушка задела грузовик военных и на встречке врезалась в фуру.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО