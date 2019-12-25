На "Нарве" легковушка задела грузовик военных и на встречке врезалась в фуру

Легковой автомобиль попал в аварию с двумя большегрузами на федеральной трассе в Волосовском районе Ленобласти. Об этом сообщило издание 47news.
По предварительной информации, у деревни Большие Озертицы легковушка пошла на обгон и по касательной задела военный грузовик. От удара машину выбросило на встречку, где ехала фура.
Предварительно, в легковушке погибли двое, женщина-водитель госпитализирована в больницу. Выясняются обстоятельства аварии.
На выходных на Большом проспекте П. С. произошло ДТП с участием автомобиля правоохранителей.
Фото: Piter.tv
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