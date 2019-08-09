Легковушка перевернулась на пункте оплаты ЗСД в Петербурге

На ЗСД легковушка зацепилась за столб и встала на крышу.

В ночь на 17 марта у пункта взимания платы на Западном скоростном диаметре в Петербурге произошло необычное дорожное происшествие. Легковой автомобиль в районе Богатырского проспекта опрокинулся во время выполнения маневра.

Как сообщили в пресс-службе компании "Магистраль Северной столицы", инцидент случился непосредственно перед шлагбаумом. В организации отметили, что обычно аварии в зоне оплаты носят незначительный характер и ограничиваются повреждениями кузова. Однако этот случай оказался серьезнее для транспортного средства.

По информации дорожных инспекторов, водитель легковушки решил сдать назад. Мужчина не справился с управлением и неверно оценил скоростной режим и траекторию движения. В результате автомобиль зацепился кузовом за опору освещения или столб, после чего перевернулся. В результате аварии никто из участников движения не пострадал. Сам автомобиль получил существенные механические повреждения.

Фото: Дорожный инспектор