На Большом проспекте П. С. произошло ДТП с участием автомобиля правоохранителей

Машина стражей порядка вылетела на тротуар.

Сегодня, 19 декабря, в Петроградском районе Петербурга столкнулись иномарка BMW и автомобиль сотрудников полиции. Об этом сообщили очевидцы в группе "Видео Питер" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел на перекрестке улицы Бармалеева и Большого проспекта П. С. От удара транспортное средство стражей порядка вылетело на пешеходную часть. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Парашютной улице сотрудники ДПС остановили пьяного водителя-мигранта.

Фото: ВКонтакте, Видео Питер