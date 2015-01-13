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На Большом проспекте П. С. произошло ДТП с участием автомобиля правоохранителей
Сегодня, 19:43
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На Большом проспекте П. С. произошло ДТП с участием автомобиля правоохранителей

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Машина стражей порядка вылетела на тротуар.

Сегодня, 19 декабря, в Петроградском районе Петербурга столкнулись иномарка BMW и автомобиль сотрудников полиции. Об этом сообщили очевидцы в группе "Видео Питер" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел на перекрестке улицы Бармалеева и Большого проспекта П. С. От удара транспортное средство стражей порядка вылетело на пешеходную часть. В результате случившегося никто не пострадал. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Парашютной улице сотрудники ДПС остановили пьяного водителя-мигранта.

Фото: ВКонтакте, Видео Питер

Теги: bmw, петроградская сторона, полицейские, улица бармалеева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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