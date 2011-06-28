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На Парашютной улице сотрудники ДПС остановили пьяного водителя-мигранта
Сегодня, 18:36
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На Парашютной улице сотрудники ДПС остановили пьяного водителя-мигранта

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Вызволять "из беды" гражданина Узбекистана прибыли его соотечественники.

В ночь на воскресенье, 19 декабря, сотрудники ДПС гонялись по городу за мигрантом, который убегал от них на автомобиле Volkswagen.Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор".

Преследовать нарушителя стражи порядка начали в Приморском районе. Сотрудники дорожной полиции попросили мужчину предъявить водительское удостоверение, но автомобилист нажал на газ и умчался прочь. Остановить его удалось на Парашютной улице у дома № 45. 

За рулем находился 37-летний уроженец Узбекистана. Мужчина был пьян и позвал на помощь своих друзей. Соотечественники нарушителя прибыли по адресу, чтобы поговорить с правоохранителями. В результате случившегося водителю выписали три административных протокола. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Пискаревском проспекте Hyundai протаранил остановку.

Фото: ВКонтакте, Дорожный инспектор

Теги: группа поддержки, мигрант, парашютная улица, пьяный водитель, сотрудники дпс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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