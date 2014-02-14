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На Пискаревском проспекте Hyundai протаранил остановку
Сегодня, 13:48
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На Пискаревском проспекте Hyundai протаранил остановку

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В результате инцидента никто не пострадал.

Накануне вечером, 18 декабря, легковушка влетела в павильон ожидания общественного транспорта в Красногвардейском районе. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На Пискаревском проспекте автомобиль Hyundai "выпрыгнул" с проезжей части на пешеходную и врезался в остановку. Конструкция серьезно повредилась, завалились металлические столбы и разбилось стекло. Водитель машины не пострадал. Пассажиров в момент аварии на участке не было.

Инцидент обошелся без жертв. Однако водителю теперь предстоит отремонтировать автомобиль и решить проблему с разрушенной остановкой.

Ранее на Piter.tv сообщили, что около ЖК "Новый Оккервиль" перевернулась маршрутка.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: автомобиль врезался в остановку, дтп с остановкой, пискаревский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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