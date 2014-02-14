На Пискаревском проспекте Hyundai протаранил остановку

В результате инцидента никто не пострадал.

Накануне вечером, 18 декабря, легковушка влетела в павильон ожидания общественного транспорта в Красногвардейском районе. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На Пискаревском проспекте автомобиль Hyundai "выпрыгнул" с проезжей части на пешеходную и врезался в остановку. Конструкция серьезно повредилась, завалились металлические столбы и разбилось стекло. Водитель машины не пострадал. Пассажиров в момент аварии на участке не было.

Инцидент обошелся без жертв. Однако водителю теперь предстоит отремонтировать автомобиль и решить проблему с разрушенной остановкой.

Ранее на Piter.tv сообщили, что около ЖК "Новый Оккервиль" перевернулась маршрутка.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург