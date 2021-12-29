Прокуратура показала, в каких условиях жил погибший восьмимесячный малыш с проспекта Энергетиков

На теле ребенка не обнаружили следы насильственной смерти.

Прокуратура Петербурга начала проверку по факту гибели малыша на проспекте Энергетиков. Ведомство опубликовало кадры из квартиры, в которой жил восьмимесячный ребенок.

Как ранее писал Piter.TV, мать ребенка злоупотребляла алкоголем и состояла на учёте как не выполняющая надлежащим образом свои родительские обязанности. В отношении отца в прошлом году возбудили уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Накануне дедушка ребенка обратился в полицию и сообщил, что ребенок умер. Причины смерти пока неизвестны. Возбуждено уголовное дело.

Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего и координирует работу правоохранительных органов. По последней информации Piter.TV, мать уронила девочку на пол и не придала этому значения.

Видео и фото: прокуратура Санкт-Петербурга