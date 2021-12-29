В квартире на Энергетиков скончался 8-месячный ребенок

Мать неоднократно привлекалась по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей), лишена родительских прав на первого ребенка.

На проспекте Энергетиков в квартире скончался восьмимесячный ребенок. Об этом стало известно Piter.tv

В полицию обратился дедушка ребенка. По прибытии на место происшествия обнаружен труп ребенка без внешних признаков насильственной смерти. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Мать неоднократно привлекалась по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей), лишена родительских прав на первого ребенка. Мать и отец погибшего малыша живут также в квартире на Энергетиков.

На отца ребенка в октябре 2021 года было возбуждено уголовное дело по ст.119 ч.1 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). По данным полиции, он в данной квартире высказывал угрозу убийством в адрес матери, хватал за шею и наносил удары головой.

Ранее в гостевом доме в Кингисеппе обнаружили труп с ссадинами и гематомами.

Фото: Piter.tv