В гостевом доме в Кингисеппе обнаружили труп с ссадинами и гематомами

В Кингисеппе в гостевом доме был обнаружен труп мужчины с ссадинами и гематомами. Об этом стало известно Piter.tv.
Телефонограмма в полицию поступила из Кингисеппской межрайонной больницы. По прибытию на место происшествия с ссадинами и гематомами тела был обнаружен труп 46-летнего петербуржца.
Труп направлен в морг для установления причины смерти. С места изъято: денежные средства, наручные часы с браслетом серебристого цвета, рулон наклеек от водки, тетрадь с записями.
Ранее в Петербурге школьница попала в реанимацию после отравления алкоголем на вечеринке.
Фото: Piter.tv
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