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В гостевом доме в Кингисеппе обнаружили труп с ссадинами и гематомами
Сегодня, 8:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В гостевом доме в Кингисеппе обнаружили труп с ссадинами и гематомами

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Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В Кингисеппе в гостевом доме был обнаружен труп мужчины с ссадинами и гематомами. Об этом стало известно Piter.tv.

Телефонограмма в полицию поступила из Кингисеппской межрайонной больницы. По прибытию на место происшествия с ссадинами и гематомами тела был обнаружен труп 46-летнего петербуржца.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. С места изъято: денежные средства, наручные часы с браслетом серебристого цвета, рулон наклеек от водки, тетрадь с записями.

Ранее в Петербурге школьница попала в реанимацию после отравления алкоголем на вечеринке.

Фото: Piter.tv

Теги: кингисепп, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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