В гостевом доме в Кингисеппе обнаружили труп с ссадинами и гематомами

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В Кингисеппе в гостевом доме был обнаружен труп мужчины с ссадинами и гематомами. Об этом стало известно Piter.tv.

Телефонограмма в полицию поступила из Кингисеппской межрайонной больницы. По прибытию на место происшествия с ссадинами и гематомами тела был обнаружен труп 46-летнего петербуржца.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. С места изъято: денежные средства, наручные часы с браслетом серебристого цвета, рулон наклеек от водки, тетрадь с записями.

Ранее в Петербурге школьница попала в реанимацию после отравления алкоголем на вечеринке.

Фото: Piter.tv