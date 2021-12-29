Задержана мать новорожденной девочки, труп которой нашли в квартире на Энергетиков

В Петербурге задержали 31-летнюю женщину, которую подозревают в причинении смерти по неосторожности. Об этом стало известно Piter.TV.
Установлено, что задержанная, находясь у себя дома в квартире на проспекте Энергетиков, уронила новорожденную дочь на пол. Девочка сильно ударилась, получив тупую травму головы. Мать не придала значение случившемуся. В результате ребенок скончался.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Женщину поместили в изолятор временного содержания.
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Фото: pexels.com
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