Возбудили дело после смерти малыша на Энергетиков в Петербурге

В конце прошлого года семья ранее была признана находящейся в социально опасном положении из-за злоупотребления алкоголем.

В понедельник, 17 января, в Петербурге возбудили уголовное дело по факту смерти восьмимесячного ребёнка на проспекте Энергетиков по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Об этом сообщил пресс-секретарь уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге Александр Попейко.

По словам Попейко, мать ребенка с августа состояла на учёте как не выполняющая надлежащим образом свои родительские обязанности, женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.

В конце прошлого года семья ранее была признана находящейся в социально опасном положении из-за злоупотребления алкоголем.

Напомним, что мать неоднократно привлекалась по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей), лишена родительских прав на первого ребенка. Мать и отец погибшего малыша живут также в квартире на Энергетиков.

На отца ребенка в октябре 2021 года было возбуждено уголовное дело по ст.119 ч.1 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). По данным полиции, он в данной квартире высказывал угрозу убийством в адрес матери, хватал за шею и наносил удары головой.

Ранее на Рижском проспекте двухлетняя малышка отравилась снотворным. Ребенка доставили в детскую больницу.

Фото: pexels