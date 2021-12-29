В автосервисе на Потапова пьяная пара с ребенком устроила разборки

Женщина всех проклинала и угрожала, что "все будут гореть в аду". Мужчина достал нож и заявил, что порежет сотрудников ремонтной мастерской.

В Красногвардейском районе Петербурга в одном из автосервисов произошел конфликт, который закончился приездом полиции. Разборки устроила пара с ребенком. Предполагается, что родители были в алкогольном опьянении. Подробности рассказываются в соцсетях.

Мужчина пригнал свой Nissan Navara в автосервис по улице Потапова на диагностику, так как у него глохла машина. Специалисты позвонили клиенту и сообщили, что в машине необходимо поменять форсунки. Мужчина отказался от ремонта и сообщил, что вскоре приедет и заберет автомобиль. В автосервис он вернулся с разъяренной женой и маленьким ребенком.

Женщина всех проклинала и угрожала, что "все будут гореть в аду". Мужчина достал нож и затем его сразу же спрятал. По словам очевидцев, от обоих исходил запах алкоголя. Сотрудникам автосервиса пришлось вызвать сотрудников полиции.

Ранее бывший сожитель угрожал девушке и ее ребенку в Петербурге за отказ переехать к нему.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб