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Бывший сожитель угрожал девушке и ее ребенку в Петербурге за отказ переехать к нему
Сегодня, 9:29
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Бывший сожитель угрожал девушке и ее ребенку в Петербурге за отказ переехать к нему

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Ранее у 24-летнего иностранца были проблемы с законом.

Полиция задержала молодого человека, который грозился убить мать его ребенка и самого ребенка. По словам девушки, от злоумышленника стали поступать угрозы, так как она не хотела переезжать к нему, узнал Piter.TV.

Случай произошел 11-го января в квартире на Суздальском проспекте. В полицию позвонил брат потерпевшей и сообщил, что в квартире находится посторонний человек. Он замахнулся на 20-летнюю бывшую сожительницу ножом, сказав о том, что убьет ее и их ребенка. Девушка стала его успокаивать, предложила унести малыша в другую комнату и спокойно поговорить. 

Прибывшие на место полицейские задержали 24-летнего гражданина Республики Таджикистан. У него изъяли складной перочинный нож. Он уже был ранее судим за изготовление поддельных документов. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженка заявила в полицию на бывшего мужа. Он угрожает ей и караулит с гранатой. 

 Фото: Pexels 

Теги: сожитель, угроза
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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