Петербурженка заявила в полицию на бывшего мужа. Он угрожает ей и караулит с гранатой

Мужчина не смог оставить бывшую супругу в покое.

Петербурженка сообщила полиции, что опасается за свою жизнь из-за постоянных угроз со стороны бывшего мужа. Пара развелась в 2021 году. Полиция изъяла у мужчины нож и муляж гранаты, узнал Piter.TV.

Заявительница рассказала, что на протяжении последнего месяца бывший муж периодически присылает SMS с угрозами и пожеланиями смерти, а также караулит у дома в Сестрорецке. Она опасается не только за свою жизнь, но и за жизнь ее 9-летней дочери.

После поступившего заявления на место выехали полицейские и доставили мужчину в отделение. В ходе личного досмотра у 48-летнего жителя Сестрорецка изъяли перочинный нож и муляж гранаты Ф-1. По предварительным данным, гражданин является пенсионером МВД. Он пояснил, что носит предметы для собственной безопасности.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина угрожал соседу убийством во время конфликта из-за шума в квартире на улице Репищева.

Фото: Pixabay