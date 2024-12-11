Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В Котласе задержали мужчину, который угрожал врачу топором и битой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 4 марта в Котласской поликлинике. 38-летний местный житель вошел в кабинет врача-травматолога. Мужчина начал скандалить и заявил, что собирается убить врача за плохую работу. Травматолог пытался выхватить у злоумышленника топор и биту, но неудачно. После угроз мужчина убежал из больницы.

Полиция задержала подозреваемого в его квартире. Отмечается, что у мужчины были судимости. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Видео: Telegram / Baza