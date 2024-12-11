В Красноярске вынесен приговор девятерым подросткам, обвиняемым в хулиганстве

Школьники решили напасть на незнакомцев, которые показались им неформалами.

На территории города Красноярска судебной инстанцией вынесен приговор девятерым подросткам, обвиняемым в хулиганстве, совершенное с применением насилия, по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета пояснили журналистам через социальные сети, что фигурантами уголовного дела по части 2 статьи 213 УК РФ стали девять несовершеннолетних жителей региона в возрасте от 14 до 17 лет. Трое из них являются иностранными гражданами.

Приговором суда осужденным назначено наказание от 1,5 до 2 лет лишения свободы условно. пресс-служба СК РФ по региону

В надзорном ведомстве объяснили, что вечером 2 мая 2024 года обвиняемые находились остановке общественного транспорта "Театр оперы и балета". Там юноши встретили ранее им незнакомых троих подростков в возрасте 14 и 15 лет. Ошибочно предполагая, что незнакомцы относятся к представителям неформального молодежного движения, злоумышленники совершили в отношении жертв многочисленные удары. Молодые люди атаковали оппонентов по телу, конечностям и голове. Дополнительно подростки произвели выстрелы из пневматического пистолета, причинив телесные повреждения.

В Свердловской области в поселке Пасынок при пожаре погибли двое детей и взрослый.

Фото и видео: ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии