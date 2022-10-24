Главе Вологодской области посоветовали вмешаться в скандал с дочерью чиновницы, грозившей отправкой на СВО

По словам эксперта, девушка должна нести ответственность за видеоролик.

Политолог Сергей Марков посоветовал главе Вологодской области вмешаться в скандал с 19-летней дочерью чиновницы, грозившей отправкой недоброжелателей в зону СВО. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, девушка должна нести ответственность за видеоролик, который вызвал негативную реакцию в обществе. Он назвал ее поведение аморальным, но также отметил, что родители не должны нести за свою дочь ответственность.

Марков считает, что глава региона должен дать девушке год на исправление и посмотреть на ее поведение после истечения срока. В противном случае ее матери может грозить увольнение.

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Фото: Piter.tv