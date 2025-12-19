Президент США Дональд Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли при продолжении угроз в свой адрес. Об этом он заявил в интервью телеканалу NewsNation.
Глава Белого дома прокомментировал утверждение ведущей о том, что Иран угрожает американскому лидеру. Трамп упомянул бывшего президента США Джо Байдена, заявив, что тот вел недостаточно жесткую политику по отношению к Тегерану. Он подчеркнул, что на месте своего предшественника нанес бы Ирану очень сильный удар..
Им не следует так делать, но я предупредил: если что-то случится, вся страна взлетит на воздух. У меня очень четкие инструкции - что-нибудь случится, и они будут стерты с лица земли.
Дональд Трамп, президент США
Ранее Трамп сообщил о наличии у США секретного оружия.
Фото: YouTube / NewsNation
