Президент США заявил, что его предшественник вел недостаточно жесткую политику по отношению к Тегерану.

Президент США Дональд Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли при продолжении угроз в свой адрес. Об этом он заявил в интервью телеканалу NewsNation.

Глава Белого дома прокомментировал утверждение ведущей о том, что Иран угрожает американскому лидеру. Трамп упомянул бывшего президента США Джо Байдена, заявив, что тот вел недостаточно жесткую политику по отношению к Тегерану. Он подчеркнул, что на месте своего предшественника нанес бы Ирану очень сильный удар..

Им не следует так делать, но я предупредил: если что-то случится, вся страна взлетит на воздух. У меня очень четкие инструкции - что-нибудь случится, и они будут стерты с лица земли.



Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп сообщил о наличии у США секретного оружия.

Фото: YouTube / NewsNation