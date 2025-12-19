Трамп сообщил о наличии у США секретного оружия

У Соединенных Штатов имеется секретное вооружение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation.
Глава Белого дома ответил на вопрос, применялось ли американскими военными некое звуковое оружие во время операции в Венесуэле. Трамп подчеркнул, что у Вашингтона есть вооружения, о которых никто не знает. При этом американский лидер не стал раскрывать подробностей об упомянутом оружии.
Вероятно, было бы хорошо никому об этом не рассказывать, но у нас есть удивительные вооружения.
Дональд Трамп, президент США
Фото: YouTube / NewsNation
