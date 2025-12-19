Трамп сообщил о наличии у США секретного оружия

Американский лидер не стал раскрывать подробностей об упомянутом оружии.

У Соединенных Штатов имеется секретное вооружение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation.

Глава Белого дома ответил на вопрос, применялось ли американскими военными некое звуковое оружие во время операции в Венесуэле. Трамп подчеркнул, что у Вашингтона есть вооружения, о которых никто не знает. При этом американский лидер не стал раскрывать подробностей об упомянутом оружии.

Вероятно, было бы хорошо никому об этом не рассказывать, но у нас есть удивительные вооружения.



Дональд Трамп, президент США

Ранее Лукашенко опроверг слухи о взносе в $1 млрд для вступления в "Совет мира".

Фото: YouTube / NewsNation