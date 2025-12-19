  1. Главная
Трамп сообщил о наличии у США секретного оружия
Сегодня, 7:43
Американский лидер не стал раскрывать подробностей об упомянутом оружии.

У Соединенных Штатов имеется секретное вооружение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation.

Глава Белого дома ответил на вопрос, применялось ли американскими военными некое звуковое оружие во время операции в Венесуэле. Трамп подчеркнул, что у Вашингтона есть вооружения, о которых никто не знает. При этом американский лидер не стал раскрывать подробностей об упомянутом оружии.

Вероятно, было бы хорошо никому об этом не рассказывать, но у нас есть удивительные вооружения.

Дональд Трамп, президент США

Фото: YouTube / NewsNation

Теги: дональд трамп, оружие, президент сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

