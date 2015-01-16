В Госдуме предложили давать многодетным семьям бесплатные парковочные места

По словам депутата, оплата каждой парковки бьет по семейному бюджету.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил давать многодетным семьям бесплатные парковочные места. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на документ, направленный депутатом.

Гусев отметил, что многодетные семьи часто разрываются между делами, а оплата каждой парковки бьет по семейному бюджету. По его словам, данный законопроект позволит закрепить за каждой многодетной семьей по два парковочных места. Он подчеркнул, что подобный закон ввели уже в 37 регионах страны.

Ранее финансист посоветовал брать несколько разных валют за границу.

Фото: Piter.tv