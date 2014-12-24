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Финансист посоветовал брать несколько разных валют за границу
Сегодня, 8:00
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Финансист посоветовал брать несколько разных валют за границу

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По словам эксперта, сейчас у граждан РФ остались только карты "Мир" в качестве главного платежного средства.

Финансист Андрей Бархота посоветовал брать несколько разных валют за границу. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, сейчас у граждан РФ остались только карты "Мир" в качестве главного платежного средства. Он подчеркнул, что такие карты работают не во всех странах, в связи с чем необходимо иметь наличные деньги.

Бархота посоветовал иметь при себе доллары и евро помимо рублей, которые можно поменять на местную валюту. Финансист добавил, что также можно брать в поездки за границу и юани, но есть риск с невыгодным курсом обмена.

Ранее в Госдуме предложили увеличить налоги для сверхбогатых россиян.

Фото: pxhere.com

Теги: андрей бархота, иностранная валюта, наличные деньги, путешествия, финансист
Категории: Лента новостей, Новости России,

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