На Просвещения пьяный посетитель угрожал сотрудникам кондитерской ножом

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские Калининского района задержали жителя Калужской области, угрожавшего сотрудникам кондитерской ножом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 28 января поступила информация о том, что в помещении кондитерской в доме 72 по проспекту Просвещения неизвестный угрожает сотрудникам ножом.

На месте по подозрению задержан находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения 28-летний житель Калужской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: unsplash (Samantha Sophia)