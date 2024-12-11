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На Просвещения пьяный посетитель угрожал сотрудникам кондитерской ножом
Сегодня, 9:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Просвещения пьяный посетитель угрожал сотрудникам кондитерской ножом

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские Калининского района задержали жителя Калужской области, угрожавшего сотрудникам кондитерской ножом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 28 января поступила информация о том, что в помещении кондитерской в доме 72 по проспекту Просвещения неизвестный угрожает сотрудникам ножом.

На месте по подозрению задержан находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения 28-летний житель Калужской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: unsplash (Samantha Sophia)

Теги: просвещения, угрозы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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