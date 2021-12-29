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Мужчина угрожал соседу убийством во время конфликта из-за шума в квартире на улице Репищева
Сегодня, 9:56
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Мужчина угрожал соседу убийством во время конфликта из-за шума в квартире на улице Репищева

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Заявитель успел забежать к себе в квартиру.

Мужчина угрожал соседу расправой в доме №19 по улице Репищева. Конфликт произошел 9 января из-за шума в квартире, узнал Piter.TV.

По словам заявителя, во время разборок 54-летний сосед держал в руке кухонный нож и черную ручку, а также сказал о том, что он его "сейчас убьет". Когда агрессор бросился на него, мужчина забежал в свою квартиру. После этого он позвонил в полицию. Дальнейшие события пока не известны.

Ранее Piter.TV рассказывал о том, как мужчина угрожал бармену за отказ налить кофе за счет заведения.

Фото: Piter.TV

Теги: угроза убийства, шум
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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