Мужчина угрожал соседу убийством во время конфликта из-за шума в квартире на улице Репищева

Заявитель успел забежать к себе в квартиру.

Мужчина угрожал соседу расправой в доме №19 по улице Репищева. Конфликт произошел 9 января из-за шума в квартире, узнал Piter.TV.

По словам заявителя, во время разборок 54-летний сосед держал в руке кухонный нож и черную ручку, а также сказал о том, что он его "сейчас убьет". Когда агрессор бросился на него, мужчина забежал в свою квартиру. После этого он позвонил в полицию. Дальнейшие события пока не известны.

Ранее Piter.TV рассказывал о том, как мужчина угрожал бармену за отказ налить кофе за счет заведения.

Фото: Piter.TV