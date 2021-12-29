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За отказ бармена налить кофе за счет заведения житель Петербурга начал угрожать ему пистолетом
Сегодня, 9:23
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За отказ бармена налить кофе за счет заведения житель Петербурга начал угрожать ему пистолетом

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Сотрудники полиции задержали хулигана.

Накануне, 5 января, в Калининском районе Петербурга дебошир угрожал бармену в кафе за то, что тот отказал угостить кофе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

В торговом центре на Гражданском проспекте, 119, житель Северной столицы направил пистолет на 21-летнего официанта, угрожая выстрелить. 

Уже к вечеру подозреваемого задержали. Им оказался 57-летний мужчина. Злоумышленника доставили в отдел полиции и вручили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге водитель иномарки открыл огонь из травматики по машине медиков.

Фото: Pexels

Теги: бармен, кофе за счет заведения, угрожал пистолетом
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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