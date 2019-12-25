В Петербурге водитель иномарки открыл огонь из травматики по машине медиков

Сотрудники полиции задержали злоумышленника.

В Пушкинском районе Петербурга житель города напал на бригаду "скорой помощи". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону сегодня, 25 декабря.

У мужчины возник конфликт с медиками, в результате чего он открыл стрельбу из травматического пистолета. Злоумышленник несколько раз выстрелил в зеркало дальнего вида, а затем скрылся с места ЧП на автомобиле "Ауди".

Сотрудники полиции создали план "Перехват" и в рамках задачи задержали дебошира. В салоне его машины они нашли оружие. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Известно, что злоумышленник уже имеет судимость, в 90-е он проходил по делу о хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в общежитии Новой Ладоги молодой человек надругался над девушкой при друзьях.

Фото: Pexels