Чиновники Рыбинска устроили скандал, потому что бармен не хотел включать их любимую музыку

Зачинщиков конфликта ждет служебная проверка.

Чиновники городской администрации Рыбинска устроили скандал в ресторане. Об этом рассказали журналисты Telegram-канала Mash. В источнике назвали причины инцидента. По данным очевидцев, бармен отказал гостям заведения ставить их любимую музыку. Сотрудник отметил, что в ресторане установлено специальное музыкальное приложение, поэтому если клиенты хотят поставить музыку, то им придется сначала скачать композиции туда. После его слов чиновники пригрозили закрыть бар.

Директор ресторана Анна Рыжова попросила VIP-гостей вести себя скромнее. Тогда начальник начальник отдела государственных закупок Елена Виноградова пыталась угрожать предпринимательнице, заявив: "вы не знаете, с кем вы связываетесь". После этих слов чиновница якобы вцепилась в горло пострадавшей. О такой версии событий сообщила журналистам сама Рыжова. Ей пришлось дойти с жалобой до мэра города Дениса Добрякова. Тот обещал провести служебную проверку по факту случившегося.

Известно, что в конфликте участвовал также глава аппарата администрации Роман Кагнер со знакомыми. Все происходило на территории бара "Явка". Государственные служащие исполняли танцы и пили текилу.

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Фото и видео: Telegram / Mash