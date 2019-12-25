Мигранты подрались с охранниками московского ТЦ

Полиция забрала зачинщиков в отделение.

Мигранты подрались с охранниками московского торгового центра. Об этом рассказали представители паблика "Чертаново" в социальной сети "Вконтакте". Инцидент произошел на территории ТЦ Columbus, находящегося на юге столицы. Конфликт попал на запись видеокамеры.

В настоящее время подозреваемые были уличены сотрудниками местного ЧОП в воровстве. Завязалась драка, разнимать которую прибыли полицейские. Оперативники увезли преступников в отделение для допроса. На опубликованных кадрах зафиксировано, что иностранцы атакуют охранников. Один из злоумышленников повалил оппонента на пол. Конфликт мешал покупателям передвигаться по ТЦ.

Посетители кафе устроили массовую драку в Елабуге.

Фото: Piter.tv