Посетители кафе устроили массовую драку в Елабуге

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

В городе Елабуга в заведение общественного питания произошла массовая драка. Об этом информирует пресс-служба УМВД по Республике Татарстан.

Отмечается, что драка началась из-за бытовой ссоры. Участниками конфликта стали несколько десятков человек. В интернете было опубликовано в виде, на котором девушка-очевидец комментирует произошедшее. По ее словам, некоторые участники потасовки были вооружены монтировками, а также огнестрельным оружием.

К приезду полицейских дебоширы успели скрыться. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили автомобиль с разбитыми стеклами, из салона которого изъяли металлическую арматуру. из сообщения УМВД по Татарстану

После потасовки полицейские задержали четверых человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее у ночного клуба в Тюмени произошла массовая драка.

Видео: Telegram/Mash Iptash