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Посетители кафе устроили массовую драку в Елабуге

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Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

В городе Елабуга в заведение общественного питания произошла массовая драка. Об этом информирует пресс-служба УМВД по Республике Татарстан.

Отмечается, что драка началась из-за бытовой ссоры. Участниками конфликта стали несколько десятков человек. В интернете было опубликовано в виде, на котором девушка-очевидец комментирует произошедшее. По ее словам, некоторые участники потасовки были вооружены монтировками, а также огнестрельным оружием.

К приезду полицейских дебоширы успели скрыться. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили автомобиль с разбитыми стеклами, из салона которого изъяли металлическую арматуру.

из сообщения УМВД по Татарстану

После потасовки полицейские задержали четверых человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее у ночного клуба в Тюмени произошла массовая драка.

Видео: Telegram/Mash Iptash

Теги: елабуга, массовая драка, татарстан
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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