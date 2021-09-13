Посетители кафе устроили массовую драку в Елабуге

В городе Елабуга в заведение общественного питания произошла массовая драка. Об этом информирует пресс-служба УМВД по Республике Татарстан.
Отмечается, что драка началась из-за бытовой ссоры. Участниками конфликта стали несколько десятков человек. В интернете было опубликовано в виде, на котором девушка-очевидец комментирует произошедшее. По ее словам, некоторые участники потасовки были вооружены монтировками, а также огнестрельным оружием.
К приезду полицейских дебоширы успели скрыться. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили автомобиль с разбитыми стеклами, из салона которого изъяли металлическую арматуру.
из сообщения УМВД по Татарстану
После потасовки полицейские задержали четверых человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Ранее у ночного клуба в Тюмени произошла массовая драка.
Видео: Telegram/Mash Iptash
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