У ночного клуба в Тюмени произошла массовая драка

В Тюмени произошла массовая драка рядом с ночным клубом. Об этом информирует сетевое издание "Ura.ru".
Инцидент произошел в ночь на 5 сентября. На кадрах опубликованного в интернете ролика видно, что в потасовке участвовали не менее 20 человек, среди которых замечены девушки.
Как сообщили СМИ в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливает личности участников массовой драки.
Ранее в Твери произошла массовая драка с участием футбольных фанатов "Спартака" и "Зенита".
Видео: ВК/Tyumen Times, Тюмень | ДТП, ЧП, ЧС
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