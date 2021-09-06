У ночного клуба в Тюмени произошла массовая драка

В потасовке приняли участие не менее 20 человек.

В Тюмени произошла массовая драка рядом с ночным клубом. Об этом информирует сетевое издание "Ura.ru".

Инцидент произошел в ночь на 5 сентября. На кадрах опубликованного в интернете ролика видно, что в потасовке участвовали не менее 20 человек, среди которых замечены девушки.

Как сообщили СМИ в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливает личности участников массовой драки.

Ранее в Твери произошла массовая драка с участием футбольных фанатов "Спартака" и "Зенита".

Видео: ВК/Tyumen Times, Тюмень | ДТП, ЧП, ЧС