Фанаты "Зенита" и "Спартака" устроили массовую драку в Твери

В результате конфликта пострадали не менее семи человек.

В Твери произошла массовая драка с участием футбольных фанатов "Спартака" и "Зенита". Об этом информирует пресс-служба УМВД по региону. В потасовке приняли участие около 60 человек.

Известно, что фанаты петербургской команды приехали поддержать ее дублирующий состав в матче против местного футбольного клуба "Тверь". Болельщики "красно-белых" прибыли туда же, чтобы напасть на сторонников "Зенита".

По данным ведомства, в результате массовой драки пострадали около семи человек. Отмечается, что после конфликта никто не обратился в правоохранительные органы. Сама полиция приехала на место ЧП, когда все участники потасовки. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Матч ФК "Тверь" с питерским "Зенитом-2" завершился ничьей со счетом 2:2.

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Видео: Telegram / Baza

