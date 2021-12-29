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У "Водоканала" новый руководитель. Старожил предприятия Александр Данилов переходит на новую работу
Сегодня, 13:53
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У "Водоканала" новый руководитель. Старожил предприятия Александр Данилов переходит на новую работу

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Новый руководитель уже работал на предприятии.

Пресс-служба Смольного сообщила о смене руководителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Теперь главой предприятия будет Сергей Волков, ранее работавший первым заместителем гендиректора.

Александр Данилов, который руководил "Водоканалом" с 2019-го года, переходит на новую работу. Он работал на предприятии с 1985-го года. Он начинал свой карьерный путь с должности техника. 

Под руководством Данилова совершенствовалась система Южной зоны водоснабжения Санкт-Петербурга, модернизировалась аэрационная система Центральной станции аэрации, был построен Охтинский канализационный коллектор и водоочистные сооружения в Курортном районе.

Сергей Волков вступит на новую должность с 21 января. Отмечается, что он "обладает всеми необходимыми качествами для продолжения работы по повышению надежности водоснабжения города". 

Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

Теги: водоканал, гендиректор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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